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Салах повернувся до тренувань

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Мохаммед Салах зможе зіграти у Лізі чемпіонів проти Генка
Салах повернувся до тренувань
#Салах, #Ліверпуль

Джерело - football.ua.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах відновився після травми і приступив до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє Sky Sports.

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Єгиптянин оговтався після травми щиколотки і разом з командою готувався до зустрічі з Генком в Лізі чемпіонів. Через проблеми зі здоров'ям 27-річний гравець був змушений пропустити матч з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ліверпуль врятувався у матчі із Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ.

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