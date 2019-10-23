Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві

Суперник киян прибув в Україну напередодні матчу 3-го туру Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, двадцять гравців Копенгагена прибули до Києва, щоб підготуватися до матчу 3-го туру Ліги Європи проти київського Динамо. Серед них – Стен Грютебуст, який понад місяць оговтувався від травми.

Про це повідомляє офіційний сайт данського клубу.

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Наставник команди Столе Сольбакен, взяв з собою до столиці України одразу шістьох форвардів.

Голкіпери: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон, Фредерік Ібсен.

Захисники: Гільєрмо Варела, П'єр Бенгтсон, Сотіріс Папаяннопулос, Андреас Б’єлланд, Карло Бартолець, Браян Ов’єдо, Віктор Нельссон.

Півзахисники: Єнс Стаге, Ніколай Томсен, Жозе Карлос Зека, Пеп Б’єль.

Нападники: Віктор Фішер, Піерос Сотіріу, Мохаммед Дарамі, Майкл Сантос, Ніклас Бендтнер, Расмус Фальк-Єнсен.

Нагадаємо, матч між Динамо та Копенгагеном відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом. Данці наразі очолюють групу В, маючи у своєму активі 4 пункти. Динамо з такою ж кількістю балів йде другим. Замикають турнірну таблицю Мальме та Лугано, здобувши по одному очку.