Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві

Мій профіль
Хачеріді став гравцем Динамо Брест
Сьогодні 16:24 741
Екс-міністра спорту України обрано до WADA
Сьогодні 16:03 224
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 15:00 295
Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі
Сьогодні 14:08 684 1
Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів
Вчора 23:36 943
Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:50 1607
Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було
Вчора 21:47 8970
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 19:07 23426
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2971
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
21.10.2019 20:57 3450
Навколо спорту
Блоги
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 846
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
19.10.2019 08:08 6645
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
18.10.2019 00:19 639
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою Андрій Твердохліб
17.10.2019 18:49 511
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
17.10.2019 17:44 3638
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:42 Футбол Президент ФК Львів спростував припинення існування клубу 128
16:24 Футбол Хачеріді став гравцем Динамо Брест 741
16:17 Теніс Завацька впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Угорщині 238
16:03 Футбол Екс-міністра спорту України обрано до WADA 224
15:48 Теніс Світоліна прибула на Підсумковий турнір 408
15:37 Пряма трансляція Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляція передматчевої прескоференції 129
15:31 Теніс Даяна Ястремська - Донна Векич: відеоогляд матчу WTA Elite Trophy 164
15:17 Футбол Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві 854
15:00 Пряма трансляція Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE 295
14:56 Футбол Галатасарай – Реал 0:1. Відеоогляд матчу 383
14:39 Пряма трансляція Генк - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 105
14:29 Теніс Снігур виграла стартовий матч на юніорському Підсумковому турнірі ITF 406
14:22 Блог У анексованому Криму горів колишній стадіон Таврії 312
14:19 Пряма трансляція Інтер - Боруссія Д: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 142
14:08 Теніс Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі 684 1
13:56 Футбол Олімпіакос – Баварія 2:3. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 719
13:34 Футбол Стала відома дата матчу Барселона - Реал 284
13:25 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Зеніт: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 255
13:18 Футбол Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо 897
12:55 Футбол Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження 502
12:46 Теніс Ястремська - Векич: онлайн-трансляція WTA Elite Trophy 839
12:26 Блог Безглуздий пенальті імені Пятова 942
12:06 Футбол Шевченко портрапив у ТОП-20 найкращих футболістів 21 століття 439
11:50 Блог Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 30! 613
11:34 Баскетбол Торонто обіграв Новий Орлеан, Кліпперс розібралися з Лейкерс. Результати матчів НБА 273

Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві

Сьогодні 15:17 854 0
Суперник киян прибув в Україну напередодні матчу 3-го туру Ліги Європи.
Динамо - Копенгаген: данська команда уже в Києві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, двадцять гравців Копенгагена прибули до Києва, щоб підготуватися до матчу 3-го туру Ліги Європи проти київського Динамо. Серед них – Стен Грютебуст, який понад місяць оговтувався від травми. 

Про це повідомляє офіційний сайт данського клубу.

  Актуально: Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE 

Наставник команди Столе Сольбакен, взяв з собою до столиці України одразу шістьох форвардів.

Голкіпери: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон, Фредерік Ібсен.

Захисники: Гільєрмо Варела, П'єр Бенгтсон, Сотіріс Папаяннопулос, Андреас Б’єлланд, Карло Бартолець, Браян Ов’єдо, Віктор Нельссон.

Півзахисники: Єнс Стаге, Ніколай Томсен, Жозе Карлос Зека, Пеп Б’єль.

Нападники: Віктор Фішер, Піерос Сотіріу, Мохаммед Дарамі, Майкл Сантос, Ніклас Бендтнер, Расмус Фальк-Єнсен.

Нагадаємо, матч між Динамо та Копенгагеном відбудеться 24 жовтня о 22:00 за київським часом. Данці наразі очолюють групу В, маючи у своєму активі 4 пункти. Динамо з такою ж кількістю балів йде другим. Замикають турнірну таблицю Мальме та Лугано, здобувши по одному очку.

Коментарі ()