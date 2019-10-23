Стала відома дата матчу Барселона - Реал

Матч перенесли через заворушення

Джерело - Чемпіон.

Федерація футболу Іспанії затвердила нову дату проведення матчу Барселона - Реал, який відбудеться в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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Цей поєдинок повинен був відбутися 26 жовтня, однак його змушені були перенести аж 18-е грудня. Примітно, що матч "вершкових" і "синьо-гранатових" планували перенести на стадіон Сантьяго Бернабеу, але в кінцевому підсумку команди зустрінуться на Камп Ноу.

Варто відзначити, що перенесення матчу пов'язаний з протестами в Барселоні, пов'язаних з судовими процесами над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії, який відбувся у 2017 році. Верховний суд Іспанії виніс вирок дев'яти каталонським чиновникам і політикам, через що в Барселоні почалися заворушення.