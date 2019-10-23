Мій профіль
Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:50 1515
Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів
Вчора 23:36 835
Шахтар - Динамо Загреб 2:2. Як це було
Вчора 21:47 8822
Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 19:07 23339
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 2948
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
21.10.2019 20:57 3344
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
21.10.2019 11:55 2470
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
21.10.2019 10:50 23017
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
21.10.2019 09:53 46716
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 1231
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1733
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 453
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 527
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3110
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 832
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:34 Футбол Стала відома дата матчу Барселона - Реал 162
13:25 Пряма трансляція РБ Лейпциг - Зеніт: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 172
13:18 Футбол Пятов став найгіршим у матчі проти Динамо 654
12:55 Футбол Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження 416
12:46 Теніс Ястремська - Векич: онлайн-трансляція WTA Elite Trophy 702
12:26 Блог Безглуздий пенальті імені Пятова 467
12:06 Футбол Шевченко портрапив у ТОП-20 найкращих футболістів 21 століття 327
11:50 Блог Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 30! 443
11:34 Баскетбол Торонто обіграв Новий Орлеан, Кліпперс розібралися з Лейкерс. Результати матчів НБА 202
11:23 Блог Королю футболу Пеле - 79 235
11:10 Хокей Нешвілл розгромив Анахайм, Вегас здолав Чикаго. Результати матчів НХЛ 438
10:58 Блог Хет-трик Рахіма Стерлінга за 11 хвилин у матчі проти Аталанти 605
10:50 Бокс Реванш між Гвоздиком і Бетербієвим немає сенсу - журналіст 1323
10:30 Футбол Брюгге – ПСЖ 0:5. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 381
10:10 Футбол Поєдинок Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів 588
09:50 Футбол Гол Маліновського у ворота Манчестер Сіті 2185
09:30 Футбол Клуб Серії А призначив нового тренера 384
09:10 Футбол Манчестер Юнайтед довічно дискваліфікував свого фаната 389
09:00 Блог Перше коло УПЛ, бійка Суркіса і Павелка, гучний трансфер Шахтаря, - ТаТоТаке 668
08:50 Футбол Манчестер Сіті – Аталанта 5:1. Відеоогляд матчу 1096
08:30 Теніс Снігур зіграє на Підсумковому турнірі 730
08:10 Футбол Шахтар – Динамо Загреб 2:2. Відеоогляд матчу 1448
22 Жовтня 2019
23:55 Футбол Манчестер Сіті знищив Аталанту, погроми від Тоттенгема та ПСЖ. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів 2731
23:43 Футбол Коноплянка: Шахтар зіграв непогано, але могли краще 508
23:36 Волейбол Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів 835

Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження

Сьогодні 12:55 416 0
Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го жовтня, вінгеру лондонського Вест Гема і збірної України з футболу Андрію Ярмоленко виповнилося 30 років.

Офіційний Twitter англійського клубу привітав одного з лідерів своєї команди, опублікувавши нарізку з голами і смішними моментами з інтерв'ю Андрія.

Відзначимо, що в складі Вест Гема Ярмоленко провів 18 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.

Коментарі ()