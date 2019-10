Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження

Сьогодні, 23-го жовтня, вінгеру лондонського Вест Гема і збірної України з футболу Андрію Ярмоленко виповнилося 30 років.

Офіційний Twitter англійського клубу привітав одного з лідерів своєї команди, опублікувавши нарізку з голами і смішними моментами з інтерв'ю Андрія.

Відзначимо, що в складі Вест Гема Ярмоленко провів 18 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU