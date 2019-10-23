Вест Гем привітав Ярмоленка з Днем народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го жовтня, вінгеру лондонського Вест Гема і збірної України з футболу Андрію Ярмоленко виповнилося 30 років.

Офіційний Twitter англійського клубу привітав одного з лідерів своєї команди, опублікувавши нарізку з голами і смішними моментами з інтерв'ю Андрія.

Відзначимо, що в складі Вест Гема Ярмоленко провів 18 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.