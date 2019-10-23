Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 30!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го жовтня, вінгеру лондонського Вест Гема і збірної України з футболу Андрію Ярмоленку виповнилося 30 років.

Професійну кар'єру Ярмоленко розпочав у чернігівській Десні, звідки перейшов в київське Динамо. Всього за киян він провів 340 матчів у всіх турнірах, де забив 137 м'ячів і віддав 90 результативних передач.

2017-го року контракт Ярмоленка викупила дортмундська Боруссія за €25 мільйонів. У складі німецького клубу Андрій провів 26 матчів, де забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Перед стартом сезону 2018/2019 Ярмоленко перейшов у лондонський Вест Гем. Всього за "молотобійців" футболіст зіграв 18 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

В активі Ярмоленка 84 матчі у складі збірної України, де він забив 37 м'ячів.

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