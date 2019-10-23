Клуб Серії А призначив нового тренера

Італійський футбольний клуб Дженоа, який відправив у відставку Ауреліо Андреаццолі, не став тягнути з призначення нового тренера і офіційно оголосив ім’я нового наставника. Відтепер генуезькою командою керуватиме Тьягу Мотта.
Про це повідомляє офіційний Тwitter клубу.
🔴🔵 Benvenuto, mister Thiago Motta! ➡️ https://t.co/UiwxOcIzvx pic.twitter.com/aiDt5T34Et— Genoa CFC (@GenoaCFC) 22 October 2019
Офіційна презентація відбудеться 23 жовтня. Робота з Дженоа буде першим досвідом у тренерській кар’єрі Мотти на дорослому рівні. Раніше він працював з командою U-19 французького ПСЖ.
Після 8-ми турів Серії А Дженоа перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 5 очок.