Клуб Серії А призначив нового тренера

Генуезький клуб знову у повному бойовому складі.

Італійський футбольний клуб Дженоа, який відправив у відставку Ауреліо Андреаццолі, не став тягнути з призначення нового тренера і офіційно оголосив ім’я нового наставника. Відтепер генуезькою командою керуватиме Тьягу Мотта.

Про це повідомляє офіційний Тwitter клубу.

Офіційна презентація відбудеться 23 жовтня. Робота з Дженоа буде першим досвідом у тренерській кар’єрі Мотти на дорослому рівні. Раніше він працював з командою U-19 французького ПСЖ.

Після 8-ми турів Серії А Дженоа перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 5 очок.