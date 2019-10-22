Джерело - football.ua.
Головний тренер Дженоа Ауреліо Андреаццолі відправлений у відставку.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
"Дженоа повідомляє про звільнення тренера Ауреліо Андреаццолі від його обов'язків. У найближчі кілька годин будуть оголошені новини про технічний персонал", - йдеться в повідомленні клубу.
Дженоа після восьми турів Серії А перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 5 очок.
Раніше, Парма розгромила Дженоа.
Нагадаємо, Ювентус з труднощами переміг Болонью.