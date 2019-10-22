Головний тренер Дженоа Ауреліо Андреаццолі відправлений у відставку.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Дженоа повідомляє про звільнення тренера Ауреліо Андреаццолі від його обов'язків. У найближчі кілька годин будуть оголошені новини про технічний персонал", - йдеться в повідомленні клубу.