Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розуміє арбітра, який призначив пенальті за фол Андрія Пятова.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Фол Пятова? Переглянувши епізод, Пятов торкнувся суперника, є дотик. Складно аналізувати. Якби я був арбітром, то не ставив би, але я розумію це рішення.

Таке постійно є в штрафному. Я не люблю коментувати суддівство. Взяли 1 пункт, і до кінця буде боротьба за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів", - сказав Каштру.