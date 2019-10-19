Ювентус з труднощами переміг Болонью у 9 турі Серії А

Ювентус продовжує лідирувати у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру італійської Серії А Ювентус вдома приймав Болонью.

Роналду вивів вперед Ювентус на 19-ій хвилині. Але вже через 7 хвилин гості зрівняли рахунок. У другому таймі завдяки голу П’янича знову Ювентус повів у рахунку. Господарі могли здобути перемогу з розгромним рахунком, але гостей кілька раз виручив голкіпер Лукаш Скорупскі.

У компенсовані хвилини матчу у ворота Ювентуса могли призначити пенальті, але арбітр розцінив влучання м'яча у руку захисника господарів як не порушення. Роналду показував те, що це не порушення правил. А у матчі Україна - Португалія був подібний епізод й тоді арбітр і Роналду були іншої думки...

А на третій компенсованій хвилині гості мали ще одну можливість зрівняти рахунок, але господарів виручили поперечина воріт і голкіпер Буффон.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 19 жовтня

Ювентус - Болонья 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Роналду, 1:1 - 26 Даніло, 2:1 - 54 П’янич

Раніше, хавбек Ювентуса Джан може повернутися до АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може придбати півзахисника Ювентуса.