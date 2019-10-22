Екс-нападник Динамо відправився на перегляд до Чорноморця

Алексєєв і Чуваєв можуть перебратися до Одеси

Клуб Першої ліги одеський Чорноморець може підписати двох нових футболістів.

Про це повідомляє Динамоманія.

Воротар Олег Чуваєв і форвард Владислав Алексєєв вирушили у розташування одеського клубу.

31-річний Чуваєв раніше виступав за Зорю. З 2016 за першу команду він провів всього 1 матч.

21-річний Алексєєв був гравцем Динамо, але виступав лише в оренді за Арсенал-Київ. Зіграв 10 матчів і зробив 1 ассист.

Раніше, Чорноморець залишив Дмитро Безотосний.

Нагадаємо, Агробізнес переміг Чорноморець.