Екс-нападник Динамо відправився на перегляд до Чорноморця

Джерело - dynamomania.com.
Клуб Першої ліги одеський Чорноморець може підписати двох нових футболістів.
Про це повідомляє Динамоманія.
Воротар Олег Чуваєв і форвард Владислав Алексєєв вирушили у розташування одеського клубу.
31-річний Чуваєв раніше виступав за Зорю. З 2016 за першу команду він провів всього 1 матч.
21-річний Алексєєв був гравцем Динамо, але виступав лише в оренді за Арсенал-Київ. Зіграв 10 матчів і зробив 1 ассист.
Раніше, Чорноморець залишив Дмитро Безотосний.
Нагадаємо, Агробізнес переміг Чорноморець.