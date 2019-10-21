Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі ідеальний претендент на пост головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній генеральний директор Ювентуса Лучано Моджі.

"Аллегрі - найкращий варіант, який може розглянути керівник МЮ. Вони повинні його запросити. При всій моїй повазі до Мойес і Сульшеру, Аллегрі сильніше їх обох.

Можу запевнити, що італієць поверне Юнайтед до боротьби за перемогу в чемпіонаті і буде змагатися з Ювентусом, Реалом, Барселоною і Ліверпулем.

Також, за два роки МЮ міг би добитися великих успіхів на внутрішній арені", - відзначив Моджі.