Динамо Загреб сильне командними діями на полі.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"Тренери повністю охарактеризували нам команду загребського Динамо, розповіли, як вони грають. Є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався їхній нападник в матчі збірної Хорватії.

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Також відзначали хлопців, які в центрі грають. У них є сильні футболісти. Але вони сильні командними діями, - сказав Степаненко.