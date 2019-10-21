Джерело - ua.tribuna.com.
Динамо Загреб сильне командними діями на полі.
Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.
"Тренери повністю охарактеризували нам команду загребського Динамо, розповіли, як вони грають. Є індивідуально сильні футболісти. Мені сподобався їхній нападник в матчі збірної Хорватії.
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Також відзначали хлопців, які в центрі грають. У них є сильні футболісти. Але вони сильні командними діями, - сказав Степаненко.
Нагадаємо, лідер Шахтаря зможе зіграти у Лізі чемпіонів.