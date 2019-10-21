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Маркевич спростував бійку Суркіса із Павелком

Сьогодні 19:10 558 0
Мирон Маркевич прокоментував конфлікт на матчі Україна - Португалія
Маркевич спростував бійку Суркіса із Павелком
#Павелко, #Суркіс, #Маркевич

Джерело - unn.com.ua.

Бійка між головою Української асоціації футболу Андрієм Павелком та нардепом від ОПЗЖ Григорієм Суркісом під час футбольного матчу Україна-Португалія є вигадкою.

Про це розповів екс-тренер збірної України Мирон Маркевич.

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"Я був у президентській vip-ложі. Я бачив, як Андрій Васильович попросив, щоб Суркіс вийшов. Тому що йому ніхто запрошення на перебування у ложі не надавав, наскільки я зрозумів. Але те, що бійки не було - це точно. Так, посперечалися, і на тому все закінчилось. А оці вигадки про зламані щелепи - це смішно", - розповів Маркевич.

Раніше, Павелко спростував конфлікт із Суркісом.

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