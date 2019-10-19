Баварія втратила перемогу над Аугсбургом. Результати матчів 8 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У восьмому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів, у яких Баварія у компенсовані хвилини втратила перемогу.
У двох матчах було зафіксовано дві домашні перемоги і ще у трьох були нічиї.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
8 тур, 19 жовтня
Аугсбург - Баварія 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Ріхтер, 1:1 - 14 Левандовський, 1:2 - 49 Гнабрі, 2:2 - 90+2 Фіннбогасон
Вердер - Герта 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Сарджент, 1:1 - 70 Лукебакіо
Фортуна - Майнц 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Хеннінгс
РБ Лейпциг - Вольфсбург 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Вернер, 1:1 - 82 Вегхорст
Уніон - Фрайбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Бультер, 2:0 - 84 Інгвартсен
Нагадаємо, Швайнштайгер провів прощальний матч у Мюнхені.
Раніше, Швайнштайгер увійшов до зали слави Баварії.