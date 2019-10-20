Захисник Волині Тарас Михалик готується до завершення кар’єри футболіста.

Про це розповів сам гравець.

"Скільки ще буду грати? Цей рік дограти та мабуть вистачить.

Тренерська кар’єра? Життя покаже. Поки не будемо загадувати. Найголовніше, аби було здоров’я та бажання, а там будемо бачити", - відзначив Михалик.