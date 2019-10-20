Мій профіль
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 552
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
Сьогодні 21:09 328
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 11:38 273
Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
Сьогодні 10:56 6622
Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру
Сьогодні 08:55 2092
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Вчора 12:57 612
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Вчора 08:35 6037
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Вчора 08:00 1863
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Вчора 07:36 6514 4
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Вчора 07:23 6327
Навколо спорту
Блоги
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
Вчора 12:57 612
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 5522
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
18.10.2019 00:19 463
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою Андрій Твердохліб
17.10.2019 18:49 350
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк
Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
17.10.2019 17:44 3443
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:54 Футбол Михайличенко: На першому місці був результат 140
21:43 Футбол Михалик: Дограю цей рік і вистачить 199
21:22 Футбол Олімпік впевнено переміг Ворсклу у 11 турі УПЛ 245
21:09 Хокей Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка 328
20:47 Футбол Де Пена: Миколенко заслужив цей гол 454
20:27 Футбол Ліверпуль врятувався у матчі із Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ 520
20:17 Футбол Шаран: Вперше незадоволений результатом проти Динамо 282
20:00 Футбол Динамо – Олександрія 1:0. Огляд матчу 316
19:44 Баскетбол Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі 198
19:28 Бокс Гвоздика виписали з лікарні 679
19:17 Футбол Рух вирвав перемогу у Інгульця. Результати матчів 14 туру Першої ліги 537
18:56 Футбол Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ 552
18:53 Блог Зінченко здійснив мрію майбутньої дружини 1706
18:45 Баскетбол Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі 131
18:35 Блог Миколенко забив дебютний гол в УПЛ 771
18:31 Футбол Михайленко: Хороший удар вирішив долю матчу 252
18:16 Футбол Нічия Роми, перестрілка Інтера та Сассуоло. Результати 9 туру Серії А 209
17:51 Футбол Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Огляд матчу 174
17:41 Бокс Руїс розкритикував дебютний бій Усика у суперважкій вазі 483
17:24 Футбол Реднапп: Перед Сульшером поставлено неможливе завдання 247
17:15 Пряма трансляція Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 1664
17:03 Футбол Шахтар анонсував новий трансфер 1890
16:43 Футбол Маріуполь - Дніпро-1 1:0. Відео голу 233
16:19 Футбол Попов та Соль вийдуть в основі Динамо на матч з Олександрією 320
16:01 Футбол Маріуполь вирвав перемогу в Дніпра-1 в 11 турі УПЛ 348

Михалик: Дограю цей рік і вистачить

Сьогодні 21:43 199 0
Тарас Михалик прокоментував завершення кар’єри футболіста
Михалик: Дограю цей рік і вистачить
#Михалик, #Волинь, #Перша ліга

Джерело - ФК "Горняк-Спорт".

Захисник Волині Тарас Михалик готується до завершення кар’єри футболіста.

Про це розповів сам гравець.

"Скільки ще буду грати? Цей рік дограти та мабуть вистачить.

Тренерська кар’єра? Життя покаже. Поки не будемо загадувати. Найголовніше, аби було здоров’я та бажання, а там будемо бачити", - відзначив Михалик.

Відзначимо, що Тарас Михалик раніше виступав за Динамо, Локомотив і збірну України.

Нагадаємо, Михалик став гравцем Волині.

Раніше, Михалик засудив Алієва за "наїзд" на Суркіса.

Коментарі ()