Захисник Волині Тарас Михалик засудив свого екс-партнера Олександра Алієва за висловлювання проти президента Динамо Ігоря Суркіса.

Про це розповів сам гравець.

"Що не сподобалося з останнього, до речі, як Саня Алієв наїхав на Суркіса Ігоря Михайловича. Чому не сподобалося? Не подобаються моменти, коли люди стільки пройшли... Якщо є критика, вона повинна бути конструктивною. Я вважаю, що Ігор Михайлович зробив чимало для команди. Є моменти, коли не все клеїться. Коли ми були, то теж не все клеїлося. Не можна ж тепер говорити, що всі погані. Потрібен час, багато молодих пацанів грають у Києві. Є свої моменти щодо трансферів, я в це не хочу вникати. Але вважаю, що недобре, коли клуб тобі дав все, а ти на нього наговорюєш... Мені було це неприємно, говорю чесно", — розповів Михалик.