Гравець очікує на операцію

Джерело - Футбол 24.

Ніклас Зюле не зміг дограти матч 8-го туру Бундесліги проти Аугсбурга та був замінений вже на 12-й хвилині.

Про це повідомляє Футбол 24.

Після гри лікарі діагностували у захисника важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

На 24-річного німця очікує операція. Ніклас може пропустити близько 6-ти місяців.

В поточному сезоні Бундесліги Зюле провів 8 матчів, в яких зумів відзначитись асистом.

Нагадаємо, Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо.