Легендарний гравець збірної Німеччини зіграв свій прощальний матч. ФОТО

Бастіан Швайнштайгер провів прощальний матч у Мюнхені, зігравши по одному тайму за Баварію і Чикаго Файр.
Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенської команди.
У другому таймі німець відзначився голом за Баварію. Матч завершився перемогою мюнхенців з рахунком 4:0.
Цікаво, що всі гравці в цьому матчі виступили під номером 31.
Саме під цим номером Швайнштайгер грав в Баварії і Чикаго
Нагадаємо Бастіан увійшов до зали слави Баварії.
За Баварію Швайні відіграв 13 років і здобув 22 трофеї.
Джерело - fcbayern.