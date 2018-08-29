Легендарний гравець збірної Німеччини зіграв свій прощальний матч. ФОТО

Бастіан Швайнштайгер провів прощальний матч у Мюнхені, зігравши по одному тайму за Баварію і Чикаго Файр.

Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенської команди.

У другому таймі німець відзначився голом за Баварію. Матч завершився перемогою мюнхенців з рахунком 4:0.

Цікаво, що всі гравці в цьому матчі виступили під номером 31.

Саме під цим номером Швайнштайгер грав в Баварії і Чикаго

Нагадаємо Бастіан увійшов до зали слави Баварії.

За Баварію Швайні відіграв 13 років і здобув 22 трофеї.

Джерело - fcbayern.