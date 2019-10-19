Камбек Лаціо у матчі з Аталантою Маліновського у 9 турі Серії А

Результативний матч у Римі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру італійської Серії А Лаціо вдома уник поразки від Аталанти.

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин. Ще до перерви гості забили три м’ячі у ворота Лаціо. На 69-ій хвилині матчу Іммобіле реалізував пенальті, а через хвилину Корреа скоротив відставання у рахунку до мінімуму. А у компенсовані хвилини матчу у ворота Атланти було призначено ще одне пенальті, яке знову реалізував Іммобіле.

Чемпіонат Італії - Серія А

9 тур, 19 жовтня

Лаціо - Аталанта 3:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 23 Муріель, 0:2 - 28 Муріель, 0:3 - 37 Гомес, 1:3 - 69 Іммобіле (пен), 2:3 - 70 Корреа. 3:3 - 90+3 Іммобіле (пен)

Раніше, Челсі зацікавився Маліновським.