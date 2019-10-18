Поділля і Нікополь святкували розгромні перемоги. Результати матчів 16 туру Другої ліги

Господарі здобули лише одне очко

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі Другої ліги відбулися три матчі, у який дублі команд Першої ліги приймали вдома своїх суперників.

У двох матчах гості святкували впевнені перемоги. А от в Одесі дубль Чорноморця до перерви відкрив рахунок. На 51-ій хвилині господарі залишилися у меншості. І лише через сорок хвилин гості змогли уникнути поразки.

Чемпіонат України - Друга ліга

16 тур, 18 вересня

Група А

Оболонь Бровар-2 - Поділля 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Зуєвич, 0:2 - 45+1 Каверін, 0:3 - 82 Калінін

Група Б

Авангард-2 - Нікополь 0:3 (0:1)

Голи: 24 Молочко, 0:2 - 77 Богданов, 0:3 - 90 Богочаров

Чорноморець-2 - Енергія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Чернишов, 1:1 - 90+1 Бафталовський

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