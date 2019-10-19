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Матч Слован - Вулвергемптон відвідає 21 тисяча дітей

Сьогодні 15:14 148 0
Словацька команда була покарана УЄФА закриттям трибун
Матч Слован - Вулвергемптон відвідає 21 тисяча дітей
#Слован, #Вулвергемптон, #Ліга Європи

Джерело - Спорт-Експресс.

На матчі групового етапу Ліги Європи Слован - Вулвергемптон на трибунах очікується 21 000 дітей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Словацька команда була покарана УЄФА закриттям трибун за расистські вигуки вболівальників в матчі кваліфікації Ліги Європи з ПАОКом (1:0).

Однак братиславці скористалися новим правилом УЄФА, за яким на "закриті" матчі можна допускати дітей до 14 років, яких повинен супроводжувати один з батьків.

Стадіон Тегельне Поле вміщує 23 000 чоловік.

Нагадаємо, вперше в Україні обдаровані діти-спортсмени з інвалідністю отримали іменні стипендії.

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