Айнтрахт розгромив Баєр у 8 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У восьмому турі німецької Бундесліги Айнтрахт вдома святкував перемогу над Баєром.
У першій половині першого тайму матчу Пасіенсія оформив дубль. Спочатку він на четвертій хвилині замкнув передачу Да Кости, а через 13 хвилини реалізував пенальті. А на 81-ій хвилині матчу Дост довів рахунок до розгромного.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
8 тур, 18 жовтня
Айнтрахт - Баєр 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Пасіенсія, 2:0 - 17 Пасіенсія (пен), 3:0 - 81 Дост
Нагадаємо, Німеччина розгромила Естонію.
Також, Нідерланди перемогли Білорусь.