Айнтрахт розгромив Баєр у 8 турі Бундесліги

Господарі святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У восьмому турі німецької Бундесліги Айнтрахт вдома святкував перемогу над Баєром.

У першій половині першого тайму матчу Пасіенсія оформив дубль. Спочатку він на четвертій хвилині замкнув передачу Да Кости, а через 13 хвилини реалізував пенальті. А на 81-ій хвилині матчу Дост довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

8 тур, 18 жовтня

Айнтрахт - Баєр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Пасіенсія, 2:0 - 17 Пасіенсія (пен), 3:0 - 81 Дост

Нагадаємо, Німеччина розгромила Естонію.

Також, Нідерланди перемогли Білорусь.