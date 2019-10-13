Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
13 жовтня
Група I
Голи: 0:1 - 21 Батшуаї, 0:2 - 53 Меньє
Кіпр - Росія 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Черишев, 0:2 - 23 Оздоєв, 0:3 - 79 Дзюба, 0:4 - 89 Головін, 0:5 - 90+2 Черишев
Шотландія - Сан-Маріно 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 МакГін, 2:0 - 27 МакГін, 3:0 - 45+2 МакГін, 4:0 - Шанкленд, 5:0 - 67 Фіндлі, 6:0 - 87 Армстронг
Група E
Угорщина - Азербайджан 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 10 Корхут
Білорусь - Нідерланди 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 32 Вейналдум, 0:2 - 41 Вейналдум, 1:2 - 54 Драгун