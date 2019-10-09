Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд із кожним днем покращує вивчення української мови.

Про це розповів сам гравець.

"Мої мовні навички покращуються з кожним днем, тому що я практикуюся, перебуваю в мовному середовищі, чую регулярно російську та українську мови. Хоча звичайно, бувають труднощі. Але зараз розумію 50% того, що мені говорять, і трохи говорю російською. Щоб вивчити мову, потрібно багато читати. Коли тільки приїхав в Україну, я навіть не знав алфавіту.