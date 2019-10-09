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Дуелунд намагається вивчити українську

Вчора 23:50 246 0
Міккель Дуелунд прокоментував свої успіхи у вивченні української мови
Дуелунд намагається вивчити українську
#Динамо, #Дуелунд

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник київського Динамо Міккель Дуелунд із кожним днем покращує вивчення української мови.

Про це розповів сам гравець.

"Мої мовні навички покращуються з кожним днем, тому що я практикуюся, перебуваю в мовному середовищі, чую регулярно російську та українську мови. Хоча звичайно, бувають труднощі. Але зараз розумію 50% того, що мені говорять, і трохи говорю російською. Щоб вивчити мову, потрібно багато читати. Коли тільки приїхав в Україну, я навіть не знав алфавіту.

Вивчення української мови - одне з найважчих занять у моєму житті. Особливо важко дається вимова", - розповів Дуелунд.

Раніше, Дуелунд назвав строки повернення у футбол.

Нагадаємо, Динамо підкорилося унікальне звершення.

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