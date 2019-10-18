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Худжамов: А може все-таки Путін - не поганий? Та поганий, с * ка, поганий

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Руслан Худжамов прокоментував військові дії на Донбасі
Худжамов: А може все-таки Путін - не поганий? Та поганий, с * ка, поганий
#Худжамов, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Голкіпер Маріуполя Руслан Худжамов не розуміє, як президент Росії Володимир Путін може бути хорошим після того, як розпочав війну на сході України.

Про це розповів сам футболіст.

"Як ти можеш привчити людину любити Україну? Якщо він її в душі не любить. Ти його змусиш? Ось я люблю Україну, і про це знають всі. Я цього не соромлюся, хоча чув жодного. Але мені на таких людей, за великим рахунком насрати. У мене є своя позиція, і я її дотримуюсь.

У цьому питанні у мене немає гойдалок. А може все-таки Путін - не поганий? Та поганий, с * ка, поганий. Коли я в 16 році приїхав, тут стояли лайтбокси з рекламою. Там були фотографії хлопців, які загинули при обороні Маріуполя. Дуже багато молодих пацанів, наші ультраси воювали, я з ним спілкувався, з харківськими. Реально кожен день вбивають. Як це не поганий? Як це не війна. Як це сторони конфлікту назвати? Це війна справжнісінька. Вже пора зрозуміти, що це війна. А не називати це сторонами конфлікту або громадянською війною. Яка громадянська війна? Ось мені 3 дні тому попався ролик у Facebook, дивак з російської Держдуми виступає, і вони дають дозвіл на використання військових сил на території України. Це що, громадянський конфлікт? Та хр*н там валявся", - відзначив Худжамов.

Нагадаємо, Динамо у додані хвилини дотиснуло Маріуполь.

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