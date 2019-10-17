Санжар: Ми налаштовуємось тільки на перемогу

Футболісти львівських Карпат не припускають негативний результат у протистоянні проти Львова.

Про це наставник Карпат Роман Санжар заявив клубній прес-службі.

"Вважаю, що спаринг з Жальгірісом допоміг нам у функціональній підготовці, а також був дуже корисним тим гравцям, які отримують мало ігрової практики. Сподіваюсь, що команда готова у психологічному плані до гри. Хлопці максимально відповідально ставляться до роботи, тому вважаю, що до матчу ми підійдемо в оптимальних кондиціях. Навіть у думках не припускаю негативний результат у протистоянні проти Львова. Ми налаштовуємось тільки на перемогу", - сказав Санжар.