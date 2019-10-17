Джерело - ua-football.com.
Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі спростував переговори щодо роботи у Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
"Я поки недостатньо добре розмовляю англійською мовою, щоб обговорювати роботу в МЮ. Однак я продовжую навчання.
Як бути хорошим тренером? Є два способи: авторитарний і ліберальний. Віддаю перевагу другому варіанту, я більше слухаю, аніж говорю. Взагалі, якщо навколо мене все ідеально, то я починаю хвилюватися", - відзначив Аллегрі.
Раніше повідомлялося, що Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукич.