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Аллегрі спростував перехід у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:48 1254 0
Массіміліано Аллегрі спростував переговори із керівництвом Манчестер Юнайтед
Аллегрі спростував перехід у Манчестер Юнайтед
#Аллегрі, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.com.

Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі спростував переговори щодо роботи у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я поки недостатньо добре розмовляю англійською мовою, щоб обговорювати роботу в МЮ. Однак я продовжую навчання.

Як бути хорошим тренером? Є два способи: авторитарний і ліберальний. Віддаю перевагу другому варіанту, я більше слухаю, аніж говорю. Взагалі, якщо навколо мене все ідеально, то я починаю хвилюватися", - відзначив Аллегрі.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукич.

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