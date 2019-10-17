Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі спростував переговори щодо роботи у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я поки недостатньо добре розмовляю англійською мовою, щоб обговорювати роботу в МЮ. Однак я продовжую навчання.

Як бути хорошим тренером? Є два способи: авторитарний і ліберальний. Віддаю перевагу другому варіанту, я більше слухаю, аніж говорю. Взагалі, якщо навколо мене все ідеально, то я починаю хвилюватися", - відзначив Аллегрі.