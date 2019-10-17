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Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші

Сьогодні 14:38 407 0
Сергій Ребров прокоментував продовження своєї тренерської кар’єри
Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - football.ua.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не планує змінювати місце роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"На даний момент я сконцентрований виключно на роботі у Ференцвароші. Мене тут все влаштовує, але я не знаю, що принесе мені завтрашній день, тому не хочу забігати наперед. Я пишаюся тим, що працюю в найбільшому і найпопулярнішому клубі Угорщини, який підтримує найбільша фанатська база.

Вболівальники, які підтримують нас не тільки вдома, на дивані, з пивом в руках, але і багато хто з них супроводжує команду всюди. Було б нерозумно виступати, не маючи підтримки. Очевидно, що гравці отримують величезний імпульс завдяки присутності фанатів на трибунах. Я не знаю, що станеться в майбутньому, але зараз я щасливий бути тут", - розповів Ребров.

Нагадаємо, Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош.

Раніше, Лугодорець розгромив Ференцварош.

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