Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не планує змінювати місце роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"На даний момент я сконцентрований виключно на роботі у Ференцвароші. Мене тут все влаштовує, але я не знаю, що принесе мені завтрашній день, тому не хочу забігати наперед. Я пишаюся тим, що працюю в найбільшому і найпопулярнішому клубі Угорщини, який підтримує найбільша фанатська база.

Вболівальники, які підтримують нас не тільки вдома, на дивані, з пивом в руках, але і багато хто з них супроводжує команду всюди. Було б нерозумно виступати, не маючи підтримки. Очевидно, що гравці отримують величезний імпульс завдяки присутності фанатів на трибунах. Я не знаю, що станеться в майбутньому, але зараз я щасливий бути тут", - розповів Ребров.