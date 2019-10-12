Також у цьому матчі приймав участь українець Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков допоміг перемогти Пакш у товариському матчі.

Українець забив два голи за рахунку 1:0. У підсумку підопічні Сергія Реброва здобули перемогу з рахунком 3:1.

Також у цьому матчі приймав участь українець Данило Ігнатенко.

Товариський матч

12 жовтня

Ференцварош - Пакш 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Токмак, 2:0 - 30 Зубков, 3:0 - 63 Зубков, 3:1 - 72 Шабо

Нагадаємо, у другому турі групового раунду Ліги Європи Лугодорець розгромив Фенцварош.