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Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош

Сьогодні 18:50 291 0
Також у цьому матчі приймав участь українець Данило Ігнатенко
Зубков відзначився дублем у товариському матчі за Ференцварош
#Ференцварош, #Зубков, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков допоміг перемогти Пакш у товариському матчі.

Українець забив два голи за рахунку 1:0. У підсумку підопічні Сергія Реброва здобули перемогу з рахунком 3:1.

Також у цьому матчі приймав участь українець Данило Ігнатенко.

Товариський матч
12 жовтня

Ференцварош - Пакш 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Токмак, 2:0 - 30 Зубков, 3:0 - 63 Зубков, 3:1 - 72 Шабо

Нагадаємо, у другому турі групового раунду Ліги Європи Лугодорець розгромив Фенцварош.

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