УЄФА за наслідками матчу Болгарія – Англія відкрила дисциплінарну справу

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу за підсумками матчу 8-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Болгарії та Англії.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Болгарський футбольний союз звинувачується у проявах фанатами расизму, киданні предметів на поле, неповазі до національного гімну і показі повторів на табло стадіону.

В свою чергу Футбольній асоціації Англії інкримінують неповагу фанатів до національного гімну і недостатнє число стюардів на стадіоні.

Дата розгляду цієї справи буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія – Англія.

Раніше, Англія розгромила Болгарію.