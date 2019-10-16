Борислав Михайлов подав у відставку через прояви расизму на матчі відбору до Євро-2020

Глава уряду Болгарії Бойко Борисов змусив президента Федерації футболу Борислава Михайлова піти у відставку через расистский скандал.

Про це повідомляє Sky Sports.

В рамках відбіркового турніру Євро-2020 збірна Англії в Софії обіграла Болгарію з рахунком 6:0. Арбітр був змушений декілька разів зупиняв гру через прояви расизму з боку уболівальників Болгарії.

Через цей інцидент президент Федерації футболу Болгарії Борислав Михайлов подав у відставку. Відзначається, що до такого рішення Михайлова змусив Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Нагадаємо, Англія розгромила Болгарію.

Також, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.