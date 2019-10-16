Мій профіль
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
Вчора 18:43 2779
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 08:30 43313
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
Вчора 16:03 1249
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
Вчора 15:31 719
Golden Boy-2019: Лунін увійшов у фінальну двадцятку
Вчора 13:15 1009
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Вчора 12:26 2158
Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії
Вчора 11:50 1727
Чи був пенальті у ворота збірної України
Вчора 11:41 9074 7
Шевченко: Пишаюся гравцями збірної України, на полі були справжні леви
Вчора 08:11 2622
Україна - Португалія: огляд матчу
Вчора 00:32 10380
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:30 Футбол Швейцарія - Ірландія 2:0. Огляд матчу 77
11:23 Пряма трансляція Ястремська - Фліпкенс: онлайн-трансляція матчу. LIVE 63
11:16 Футбол Голкіпер збірної Болгарії: Наші фанати поводилися прекрасно 214
10:55 ММА Сен-П'єр готовий повернутися заради бою із Нурмагомедовим 660
10:37 Футзал Збірна України з футзалу оголосила склад на відбір до чемпіонату світу 775
10:17 Футбол Скаути Фенербахче переглядали Миколенка 805
09:52 Футбол Швеція - Іспанія 1:1. Огляд матчу 314
09:34 Теніс Ястремська може поїхати на малий Підсумковий турнір року 392
09:19 Баскетбол Михайлюк набрав 5 очок у передсезонному матчі НБА 197
09:03 Футбол Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії 519
09:01 Блог Ця збірна України найкрутіша в історії? - ТРЕНДЕЦЬ 304
08:46 Футбол Президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія - Англія 295
08:31 Футбол Уткін: Яремчук – нормальна спортивна тварина 2539 4
08:30 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 43313
08:14 Футбол Шість збірних гарантували участь на Євро-2020 1706
15 Жовтня 2019
23:54 Футбол Пятов - найкращий воротар відбору на Євро-2020 за версією InStat 876
23:41 Футбол Іспанія вийшла на Євро-2020, Ірландія програла Швейцарії. Результати матчів відбору Євро-2020 1755
23:26 Футбол Фінляндія - Вірменія 3:0. Огляд матчу 475
23:12 Футбол Барселона через прогрес Фаті може відмовитися від придбання Неймара 351
22:56 Футбол Матч Динамо - Олександрія обслуговуватиме арбітр з Києва 510
22:41 Баскетбол Чоловіча збірна України 3х3 зіграє у чвертьфіналі Всесвітніх пляжних ігор 249
22:25 Футбол Якщо позбавляти Стамбул фіналу ЛЧ, то це мало торкнутися і Росії, яка заходить на Україну, як додому 623
22:11 Футбол Саленко: Україна претендує на вихід до чвертьфіналу Євро-2020 506 2
21:56 Футбол Циганик: Експеримент Шевченка в атаці – несподіванка для Португалії 988
21:41 Футбол УЄФА розгляне варіант з перенесенням фіналу ЛЧ 2019/20 зі Стамбула 635

Президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія - Англія

Сьогодні 08:46 295 0
Борислав Михайлов подав у відставку через прояви расизму на матчі відбору до Євро-2020
Президент Федерації футболу Болгарії втратив свій пост після матчу Болгарія - Англія
#Болгарія, #Англія, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Глава уряду Болгарії Бойко Борисов змусив президента Федерації футболу Борислава Михайлова піти у відставку через расистский скандал.

Про це повідомляє Sky Sports.

В рамках відбіркового турніру Євро-2020 збірна Англії в Софії обіграла Болгарію з рахунком 6:0. Арбітр був змушений декілька разів зупиняв гру через прояви расизму з боку уболівальників Болгарії.

Через цей інцидент президент Федерації футболу Болгарії Борислав Михайлов подав у відставку. Відзначається, що до такого рішення Михайлова змусив Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Нагадаємо, Англія розгромила Болгарію.

Також, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

Коментарі ()