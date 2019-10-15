Російський репер Баста придбав ростовський клуб

Василь Вакуленко, відомий як репер Баста, офіційно став власником футбольного клубу СКА (Ростов-на Дону).

Про це повідомляє офіційна прес-служба клубу.

Він погасив борги команди перед кредиторами і вніс особистих 10 мільйонів рублів на розвиток.

"Клуб не жив, а виживав. Не було ніяких перспектив, зате були проблеми з виплатою зарплат гравцям і співробітникам клубу. Невідомо, продовжив би клуб своє існування і гру в наступному сезоні. Ми вивчили питання, почали активний пошук реальних спонсорів і знайшли їх. Тепер наша мета - перезавантаження, грамотна селекція і виховання власних гравців. І мені хотілося б, щоб у нас вийшло. Це великий соціальний проект", - сказав Вакуленко.