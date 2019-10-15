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Російський репер Баста придбав ростовський клуб

Сьогодні 17:47 237 0
Через рік, через два СКА буде в Кубку УЄФА
Російський репер Баста придбав ростовський клуб
#СКА, #Баста

Джерело - football24.ru.

Василь Вакуленко, відомий як репер Баста, офіційно став власником футбольного клубу СКА (Ростов-на Дону).

Про це повідомляє офіційна прес-служба клубу.

Він погасив борги команди перед кредиторами і вніс особистих 10 мільйонів рублів на розвиток. 

"Клуб не жив, а виживав. Не було ніяких перспектив, зате були проблеми з виплатою зарплат гравцям і співробітникам клубу. Невідомо, продовжив би клуб своє існування і гру в наступному сезоні. Ми вивчили питання, почали активний пошук реальних спонсорів і знайшли їх. Тепер наша мета - перезавантаження, грамотна селекція і виховання власних гравців. І мені хотілося б, щоб у нас вийшло. Це великий соціальний проект", - сказав Вакуленко.

Раніше, Луческу узгодив контракт із московським Динамо.

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