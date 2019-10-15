Мірча Луческу повертається у російську Прем’єр-лігу

Румунський тренер Мірча Луческу узгодив контракт із московським Динамо.

Про це повідомляє Hurriyet.

Найближчим часом сторони повинні будуть узгодити останні деталі співпраці, після чого буде офіційно повідомлено про призначення Луческу новим головни тренером команди.

Відзначимо, що у сезоні 2016/17 румунський спеціаліст очолював клуб із Росії - Зеніт, з якми виграв Суперкубок Росії.

Раніше повідомлялося, що Луческу погодився очолити московське Динамо.

Також, Луческу спростував переговори із Динамо та Шахтарем.