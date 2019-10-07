Луческу погодився очолити московське Динамо – агент

Джерело - sport-express.ru.
Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу може очолити московське Динамо.
Про це розповів агент румунського спеціаліста Аркадій Запоражану.
"Контакти з Динамо дійсно були. Я приїжджав до Москви, а Мірча – ні.
Ми позначили свою зацікавленість у співпраці. Тепер чекаємо конкретної пропозиції від Динамо. Ми позначили, що нам би хотілося від клубу. Динамо в свою чергу висловило свої побажання. Подивимося що буде далі", - відзначив Запоражану.
Попередній головний тренер Дмитро Хохлов покинув Динамо у суботу, 5 жовтня, після того, як біло-блакитні поступилися на виїзді Оренбургу.
Раніше, Луческу спростував переговори із Динамо та Шахтарем.
Нагадаємо, Луческу заявив, що Динамо важко вийти на рівень 4-5-річної давнини.