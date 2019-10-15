Збірній Португалії у матчі із Україною не вистачило витримки.

Про це розповів головний тренер португальців Фернанду Сантуш.

"Ми розпочали поєдинок холодно, але після бурхливого початку з боку суперника стали створювати моменти. І Кріштіану намагався щось зробити, ми ризикували, були небезпечні кутові...

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Україна тримала нас у напрузі весь матч. Після перерви суперник уже не мав багато моментів, ми додали у класі, але у футболі буває так, що не все виходить. Іноді нам не вистачало витримки, а Україна цим скористалася. В українців була своя стратегія, якої вони дотримувалися".