Неймар вибув на тривалий термін через травму

Бразилець отримав травму у складі збірної

Нападник ПСЖ Неймар пропустить місяць через пошкодження, отриманого у контрольному матчі за збірну Бразилії проти Нігерії (1:1).

Про це повідомляє прес-служба французького клубу.

Гравець пройшов МРТ. Під час обстеження у футболіста було виявлено розтягнення лівого підколінного сухожилля другого ступеня. Очікується, що Неймар через травму пропустить близько 4 тижнів.

У сезоні-2019/20 Неймар зіграв за ПСЖ 5 матчів в Лізі 1 і забив 4 м'ячі. Форвард пропустив старт сезону через травму.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.