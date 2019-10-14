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Неймар вибув на тривалий термін через травму

Сьогодні 21:35 77 0
Бразилець отримав травму у складі збірної
Неймар вибув на тривалий термін через травму
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

Нападник ПСЖ Неймар пропустить місяць через пошкодження, отриманого у контрольному матчі за збірну Бразилії проти Нігерії (1:1).

Про це повідомляє прес-служба французького клубу.

Гравець пройшов МРТ. Під час обстеження у футболіста було виявлено розтягнення лівого підколінного сухожилля другого ступеня. Очікується, що Неймар через травму пропустить близько 4 тижнів.

У сезоні-2019/20 Неймар зіграв за ПСЖ 5 матчів в Лізі 1 і забив 4 м'ячі. Форвард пропустив старт сезону через травму.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

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