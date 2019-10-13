Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 жовтня, відбулися поєдинки 8 туру кваліфікації Євро-2020.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
13 жовтня
Група C
Білорусь - Нідерланди 1:2 (0:2)Голи: 0:1 - 32 Вейналдум, 0:2 - 41 Вейналдум, 1:2 - 54 Драгун
Естонія - Німеччина 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Гюндаган, 0:2 - 58 Гюндаган, 0:3 - 71 Вернер
Група E
Угорщина - Азербайджан 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 10 Корхут
Уельс - Хорватія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Влашич, 1:1 - 45+3 Бейл
Група G
Словенія - Австрія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 21 Пош
Польща - Північна Македонія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Франковський, 2:0 - 80 Мілік