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Німеччина розгромила Естонію, Уельс розписав мирову з Хорватією. Результати 8 туру кваліфікації Євро-2020

Вчора 23:35 243 0
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Німеччина розгромила Естонію, Уельс розписав мирову з Хорватією. Результати 8 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 жовтня, відбулися поєдинки 8 туру кваліфікації Євро-2020.

Відбір до чемпіонату Європи 2020
13 жовтня
Група C

Білорусь - Нідерланди 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Вейналдум, 0:2 - 41 Вейналдум, 1:2 - 54 Драгун
Естонія - Німеччина 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Гюндаган, 0:2 - 58 Гюндаган, 0:3 - 71 Вернер

Група E

Угорщина - Азербайджан 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 10 Корхут

Уельс - Хорватія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Влашич, 1:1 - 45+3 Бейл

Група G

Словенія - Австрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 21 Пош

Польща - Північна Македонія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Франковський, 2:0 - 80 Мілік

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