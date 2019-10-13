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Україна - Португалія: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 20:25 182 0
Україна - Португалія: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Португалії

Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур
Київ, НСК Олімпійський
14 жовтня, 21:45
Трансляція - Україна
 
Головний арбітр - Ентоні Тейлор (Англія)
Асистенти арбітра - Гері Бісвік і Адам Нанн (обидва - Англія)
Четвертий арбітр - Крейг Повсон (Англія)
 

У матчі 7 туру кваліфікації Євро-2020 збірна України прийматиме збірну Португалії. Підопічні Шевченка очолюють турнірну таблицю квартету B, набравши 16 очок у 6 матчах. Португальці - другі, з 11 заліковими пунктами. Раніше команди зустрічалися тричі - абсолютний паритет: 1 перемога України, 1 поразка та 1 нічия.

У матчі 1 туру в Лісабоні команди зіграли внічию - 0:0. Після чого, підопічні Шевченка здобули 5 перемог поспіль. В останній грі, яка відбулась 11 жовтня, українці здобули впевнену перемогу над литовцями, чим фактично гарантували собі вихід у фінальну частину Євро.

Португальці ж, у свою чергу, розгромили вдома збірну Люксембургу - 3:0. Як і збірна України, Роналду і Ко йдуть без поразок, щоправда мають нічию з сербами.

Напевне, головною інтригою для українських уболівальників стане вибір складу Шевченком проти діючого чемпіона Європи, а також чи спробують українці грати першим номером в умовах коли португальцям вкрай потрібна перемога. Збірна України фактично вирішила завдання виходу на чемпіонат Європи і гравці матимуть змогу грати, не озираючись на результат.

  Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE

Орієнтовні склади:

Збірна України: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Збірна Португалії: Патрісіу, Геррейро, Пепе, Діас, Семеду, Фернандеш, Перейра, Моутінью, Карвалью, Роналду, Сільва, Гуедеш

 
Пряма мова:
Руслан Маліновський (півзахисник збірної України): "Ми граємо вдома, буде повний стадіон, тому шанси 50 на 50. В першу чергу, будемо намагатися показати свою гру. А результат? Будемо грати на перемогу, але і нічия, думаю, теж стане позитивним підсумком".
Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Нас чекає матч з Португалією. Україна буде дивитися, нас будуть підтримувати. Це зовсім іншого класу команда. Важливо показати відмінний футбол. Цього я чекаю. Дуже приємно, що повертаємося до Києва. Знаю, що багато квитків продано".
Цікаві факти: 
  • У березні суперники поділили очки в Лісабоні - 0:0
  • У команд абсолютно рівна статистика очних зустрічей: В1 Н1 П1
  • Дорівнює і статистика забитих і пропущених м'ячів: 2:2
  • Україна програла три з останніх шести матчів в Києві: В1 Н2 П3

Прогноз Чемпіона: 1:1

 

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