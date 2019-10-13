Соль: Динамо не фаворит Ліги Європи

Нападник Динамо Фран Соль оцінив шанси киян виграти Лігу Європи в цьому сезоні.

Про це розповів сам нападник Валерію Пригорницькому у Facebook.

"Давайте говорити щиро - Динамо далеко не фаворит Ліги Європи, це чистісінька правда! З іншого боку, Ліга Європи такий турнір, де не завжди перемагають найсильніші. Згадайте Дніпро! Вони сенсаційно вийшли у фінал, далеко не будучи найсильнішою командою турніру. Як мінімум десять команд були сильнішими Дніпра. Або Порту, коли вони перемагали при Моурінью у Лізі чемпіонів", - відзначив Соль.