Ювентус бажає придбати захисника Челсі

Емерсон може знову працювати з Саррі

Туринський Ювентус хоче придбати лівого захисника лондонського Челсі Емерсона.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Ініціатором трансферу 25-річного італійця з бразильським корінням в стан "зебр" є наставник Мауріціо Саррі, який вже працював з Емерсоном в Челсі у сезоні 2018/19.

Відзначимо, що в цьому сезоні в активі Емерсона 5 матчів в рамках АПЛ, в яких гравець не відзначився результативними діями.

До речі, Ракитич у січні може повернутися Ювентус.

Нагадаємо, Ракитич відмовився переходити в ПСЖ.