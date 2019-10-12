Гравець отримав дозвіл на те, щоб приєднатися до свого клубу раніше

Джерело - Football Italia.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку не зіграє за збірну Бельгії в матчі проти Казахстану в рамках відбіркового раунду Євро-2020.

Про це повідомляє Football Italia.

Гравець отримав дозвіл на те, щоб приєднатися до свого клубу раніше. Це нагорода за вдалий виступ.

Збірна Бельгії стала першою командою, яка забезпечила собі участь в чемпіонаті Європи 2020 року.

Раніше бельгійці обіграли Сан-Марино (9:0), а Лукаку забив 50-й і 51-й м'ячі за збірну.

Партнер Ромелу Марцело Брозович також достроково повертається в клуб. Він отримав жовту картку в матчі з Угорщиною (3:0) і не зіграє з Уельсом через дискваліфікацію.