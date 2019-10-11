Бельгійці розгромили аутсайдера групи

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгія першою гарантувала собі місце на чемпіонаті Європи після великої перемоги над командою Сан-Марино (9:0).

Нагадаємо, всього в рамках майбутнього чемпіонату Європи візьмуть участь 24 команди, а матчі континентальної першості пройдуть в 12 різних країнах.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

10 жовтня

7 тур

Група I

Бельгія – Сан-Марино 9:0 (6:0)

Голи: 1:0 – 28 Лукаку, 2:0 – 31 Шадлі, 3:0 – 35 Броллі (автогол), 4:0 – 41 Лукаку, 5:0 – 43 Алдервейрелд, 6:0 – 45+1Тілеманс, 7:0 - 79 Бентеке, 8:0 - 84 Версхарен, 9:0 - 90 Кастань

Нагадаємо, Шевченко не впевнений у виході на Євро після перемоги над Литвою.

Раніше, Миколенко повернувся у склад збірної України.