Куртуа спростував проблеми із психологією

Голкіпер Реала Тібо Куртуа спростував інформацію про панічні атаки та проблеми із психологією.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю, що таке бути хорошим футболістом. У мене немає ніяких проблем з психологією. Але я вважаю, що журналістам потрібно припинити брехати і перестати писати нісенітницю про панічні атаки. Це нешанобливо по відношенню до гравців і іншим людям, у яких дійсно є такі проблеми.

Я щасливий і старанно тренуюся, щоб доставити радість фанатам Реала. Люди, які приходять на Сантьяго Бернабеу, завжди вимогливі, і ми знаємо це. Зроблю все, щоб вони знову мені аплодували", - розповів Куртуа.