Куртуа спростував проблеми із психологією

Джерело - isport.ua.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа спростував інформацію про панічні атаки та проблеми із психологією.
Про це розповів сам футболіст.
"Я знаю, що таке бути хорошим футболістом. У мене немає ніяких проблем з психологією. Але я вважаю, що журналістам потрібно припинити брехати і перестати писати нісенітницю про панічні атаки. Це нешанобливо по відношенню до гравців і іншим людям, у яких дійсно є такі проблеми.
Я щасливий і старанно тренуюся, щоб доставити радість фанатам Реала. Люди, які приходять на Сантьяго Бернабеу, завжди вимогливі, і ми знаємо це. Зроблю все, щоб вони знову мені аплодували", - розповів Куртуа.
Раніше, Зідан пояснив чому замінив Куртуа у матчі з Брюгге.
Також, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.