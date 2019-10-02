Зідан пояснив чому замінив Куртуа у матчі з Брюгге

Зідан дав свої пояснення щодо інциденту із заміною голкіпера у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге.

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан був не задоволений грою Тібо Куртуа у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге. Тому і замінив голкіпера.

Про це сказав сам наставник вершкових.

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"Куртуа знаходився у поганому стані і не міг продовжувати гру у другому таймі. А все-таки, він воротар Реала разом з Ареолою. У кожного своя думка – я не збираюся зараз про це говорити. Друга половина була кращою і я це обов’язково врахую. У першому таймі ми могли показати пальцем на Куртуа, але ми одна команда і я перший, хто візьме удар на себе. Я несу відповідальність", – розповів Зідан офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, мадридський Реал сенсаційно зіграв унічию із бельгійським Брюгге в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Наступний матч у єврокубках "вершкові" проведуть на виїзді проти турецького Галатасарая 22 жовтня.