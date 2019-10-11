Джерело - xsport.ua.
Шахтарю слід відпустити півзахисника Тараса Степаненка у Крістал Пелес.
Про це розповів екс-тренер Дніпра Мирон Маркевич.
"Він стільки зробив для Шахтаря. Якщо його запрошують в Англію, то потрібно відпустити. Чи піде у нього в цій команді, покаже тільки час.
Актуально: Україна - Литва: онлайн-трансляція
Рой Годжсон - досвідчена людина. Напевно, лондонський клуб за українцем вже спостерігав. Він ідеально підходить під англійський чемпіонат. Думаю, йому потрібно йти, а клубу - відпустити гравця", - відзначив Маркевич.
Раніше, Степаненко прокоментував гру із Литвою.