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Маркевич: Степаненко ідеально підходить під АПЛ

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Тарас Степаненко підходить англійській Прем’єр-лізі
Маркевич: Степаненко ідеально підходить під АПЛ
#Степаненко, #Маркевич, #АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Шахтарю слід відпустити півзахисника Тараса Степаненка у Крістал Пелес.

Про це розповів екс-тренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Він стільки зробив для Шахтаря. Якщо його запрошують в Англію, то потрібно відпустити. Чи піде у нього в цій команді, покаже тільки час.

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Рой Годжсон - досвідчена людина. Напевно, лондонський клуб за українцем вже спостерігав. Він ідеально підходить під англійський чемпіонат. Думаю, йому потрібно йти, а клубу - відпустити гравця", - відзначив Маркевич.

Раніше, Степаненко прокоментував гру із Литвою.

 

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