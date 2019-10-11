Шахтарю слід відпустити півзахисника Тараса Степаненка у Крістал Пелес.

Про це розповів екс-тренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Він стільки зробив для Шахтаря. Якщо його запрошують в Англію, то потрібно відпустити. Чи піде у нього в цій команді, покаже тільки час.