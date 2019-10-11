Збірна України U-18 розгромила Вірменію

Провели спаринг в Єревані

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-18 під керівництвом Володимира Єзерського святкувала впевнену перемогу над ровесникам з Вірменії.

Українці здобули перемогу з рахунком 5:1.

Другий поєдинок ці суперники проведуть 13 жовтня (початок - о 12.00 за київським часом).

Контрольний матч

11 жовтня

Вірменія (U-18) - Україна (U-18) 1:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 14 Кобак, 0:2 - 17 Абдуллаєв, 0:3 - 22 Світюха, 0:4 - 39 Соловйов, 1:4 - 56 , 1:5 - 90+3 Чідомере.

Україна (U-18): Турбаєвський, Комарець, Шиш (Павленко, 55), Егбуджуо (Павлюк, 55), Авдєєв (Гаджук, 55), Соловйов (Матусевич, 55), Гулько (Тлумак, 55), Судаков (Шевченко, 62), Кобак, Абдуллаєв (Брагару, 62), Світюха (Чідомере, 62)

Нагадаємо, наставник Литви хоче взяти очки у матчі із Україною.

Раніше, Миколенко повернувся у склад збірної України.