Алонсо загрожує 2,5 роки в'язниці

Він приховав від податкової 2 млн євро своїх доходів

Легендарному екс-півзахисникові Реала, Ліверпуля і збірної Іспанії Хабі Алонсо загрожує 2,5 року тюремного терміну за ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє AFP.

У 2010-2012 роках Алонсо приховав від податкової 2 млн євро своїх доходів.

Спочатку прокуратура вимагала для Алонсо 5 років в'язниці, проте пом'якшила свої вимоги після того, як іспанець заплатив 3 млн євро штрафу.

Рішення суду по цій справі очікується в найближчі кілька тижнів.

Раніше, Алонсо може замінити Зідана у Реалі.

Нагадаємо, Алонсо очолив другу команду Реал Сосьєдада.