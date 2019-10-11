Алонсо загрожує 2,5 роки в'язниці

Джерело - sport.ua.
Легендарному екс-півзахисникові Реала, Ліверпуля і збірної Іспанії Хабі Алонсо загрожує 2,5 року тюремного терміну за ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє AFP.
У 2010-2012 роках Алонсо приховав від податкової 2 млн євро своїх доходів.
Спочатку прокуратура вимагала для Алонсо 5 років в'язниці, проте пом'якшила свої вимоги після того, як іспанець заплатив 3 млн євро штрафу.
Рішення суду по цій справі очікується в найближчі кілька тижнів.
Раніше, Алонсо може замінити Зідана у Реалі.
Нагадаємо, Алонсо очолив другу команду Реал Сосьєдада.