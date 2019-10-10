Збірній Україні необхідно у кожному матчі відбору на Євро-2020 грати на перемогу.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Я не згоден, що перемога завтра відкриє перед нами двері на Євро-2020. Ми повинні в кожному матчі грати на певному рівні. Не думаю, що ми, перемігши Литву, на 99,9% вийдемо з групи. Варіанти будуть завжди, поки ми остаточно не вирішимо свою задачу. На кожен матч ми повинні налаштовуватися тільки на перемогу", - розповів Шевченко.