Захисник київського Динамо Йосип Пиварич вказав на найсильнішу ланку донецького Шахтаря.

Про це розповів сам хорватський футболіст.

"У Шахтаря чудова атака! Праворуч - Марлос, він хороший у всьому. Лівша, зміщується в центр, володіє хорошим ударом. Зліва Тайсон - швидкий, з бездоганною технікою.

Але я б особливо виділив Ісмаїлі, лівого захисника. Повірте, він чудовий. Це один з кращих захисників світу прямо зараз! Не пам'ятаю, щоб я грав проти швидшого і кращого захисника, дуже потужного фізично і технічно. Ісмаїлі часто ходить вперед, і з лівого флангу йде набагато більше небезпеки, ніж справа, де загрожує Марлос. Звичайно, за Ісмаїлі залишаються вільні зони, але він швидко повертається, його страхують партнери. Без сумніву, це найсильніша сторона Шахтаря", - відзначив Пиварич.