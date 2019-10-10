Шевченко: На мене чекає безсонна ніч

У збірної України велика конкуренція за місце у стартовому складі.

Про це розповів головний тренер Андрій Шевченко.

"Чи визначився з тим, хто вийде у старті? Сьогодні ми проведемо тренування, після якого на мене, напевно, чекає безсонна ніч. Це важливий момент, адже всі гравці атаки перебувають у дуже хорошій формі. Такий вибір виконавців — це плюс для мене. Будемо думати, визначимося вже завтра", - розповів Шевченко.